Ma i preti guadagnano bene?

Nei giorni scorsi ha fatto discutere la decisione presa da Leone XIV di eliminare i tagli agli stipendi dei cardinali operati da papa Francesco durante la pandemia. Sullo sfondo alcuni interrogativi: quanto guadagnano i sacerdoti? Come si calcola la loro retribuzione? Insomma, fare il prete conviene?
Risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste, podcast di Mondo e Missione, a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto
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