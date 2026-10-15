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Chatbot e social, vogliamo delle regole

Le piattaforme sono responsabili e trasparenti rispetto ai contenuti che vengono pubblicati e a quello che provocano sulla nostra mente?
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October 15, 2026
Su quanto bene o quanto male facciano i social media si discute da molto tempo in tutto il mondo. Lo si fa quasi sempre in modo polarizzato, pensando soprattutto agli adolescenti, anche se le conseguenze hanno un impatto su tutti noi. Per ogni studio che collega le piattaforme social a possibili danni, ne segue un altro che dimostra l’assenza di un impatto misurabile.
Le piattaforme sono responsabili e trasparenti rispetto ai contenuti che vengono pubblicati e a quello che provocano sulla nostra mente?
In questo episodio del nostro podcast “Dentro l’Avvenire“ Ilaria Solaini insieme a Francesco Agrusti, pedagogista informatico ha raccontato social media e chatbot conversazionali tra limiti e possibilità, regole e alfabetizzazione digitale.  

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