Chatbot e social, vogliamo delle regole

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Un viaggio con le voci, le parole e l’esperienza di chi abita e chi anima la città di Genova
Dopo il decreto Scuola che introduce nelle classi un tetto del 30% per gli alunni che non hanno la cittadinanza italiana un viaggio tra le scuole della periferia romana
Le scommesse sportive oggi non sono più su esiti o performance, ma su 400 micro-eventi durante il match. Queste notifiche attivano il meccanismo della dipendenza.
Nel 2026 in sei mesi sono state uccise 34 donne. Dietro i dati ci sono storie che poi rimangono nell’ombra. Bambini travolti da una tragedia familiare, rimasti da soli senza più una mamma, senza più un papà, spesso l’autore del delitto