C’è un Dio nella Silicon Valley

Un episodio per capire perché, secondo l'esperto Matteo Flora, questa enciclica potrebbe essere “uno dei testi più importanti scritti sull’intelligenza artificiale dal 2020 a oggi”.

Un meme che deride il Papa pubblicato da un miliardario della Silicon Valley. Un’enciclica che parla di algoritmi come infrastrutture morali. E una domanda sempre più urgente: chi sta sfruttando l’intelligenza artificiale senza timore di creare nuove forme di povertà e schiavitù?

In questa puntata speciale di LeoPop abbiamo con noi Matteo Flora, docente e divulgatore esperto di tecnologia e reputazione digitale, per analizzare Magnifica Humanitas, il documento con cui Leone XIV entra nel cuore del dibattito globale sull’IA.

Dalla “sussidiarietà digitale” ai beni comuni tecnologici, fino ai rischi delle armi autonome e degli algoritmi che plasmano il pensiero umano, emerge il ritratto di un Papa che sceglie di confrontarsi direttamente con le Big Tech e con il nuovo potere delle piattaforme per difendere la dignità dell’uomo.

Un episodio per capire perché, secondo Flora, questa enciclica potrebbe essere “uno dei testi più importanti scritti sull’intelligenza artificiale dal 2020 a oggi”.