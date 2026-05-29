C’è un Dio nella Silicon Valley

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Da una strada del Perù alla Terra dei Fuochi: LeoPop racconta Leone XIV, la crisi climatica e la giustizia sociale, nel segno della Laudato si’.
Leone XIV e i giovani: un legame fatto di ascolto, fiducia e gesti concreti. Un invito a non rimandare: costruire oggi pace e futuro.
Il primo anno di Leone XIV racconta un Papa che guida la Chiesa come servizio: dialogo, discernimento, unità e un’autorità capace di fare spazio a Cristo.
Leone XIV dialoga anche con governi autoritari, ma senza tacere corruzione e ingiustizie.
A un anno dalla morte di papa Francesco, LeoPop racconta il legame profondo con Leone XIV e l’eredità che oggi continua nel segno del Vangelo, della pace e della dignità umana.