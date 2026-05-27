<Podcast<Taccuini, tra cielo e terra

Ma inquinare è peccato?

La nuova puntata di Taccuino celeste parte dalla Terra dei Fuochi e dalla Laudato si’ per raccontare la necessità di una vera conversione ecologica.
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1 min di lettura
May 27, 2026
Il rispetto dell’ambiente, la tutela del creato sono temi al centro della riflessione della Chiesa cattolica. A renderli ancora più attuali, la visita del Papa alla terra dei fuochi, luogo di intrecci criminali tra malavita e smaltimento dei rifiuti. Ma inquinare è peccato? Risponde le nuova puntata di Taccuino celeste, il podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni, partendo dall’enciclica Laudato si’ e dalla necessità di una vera e propria “conversione ecologica”.
Montaggio: Riccardo Zoletto 

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