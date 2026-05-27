Ma inquinare è peccato?

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Il conflitto in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno ridotto anche le esportazioni di fertilizzanti da cui dipende il 50% dell’agricoltura mondiale.
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Filippo Grandi racconta perché, in un mondo fuori controllo, il dialogo resta l’unica alternativa alla legge del più forte.
Nelle ultime settimane abbiamo sentito leader politici usare passaggi della Bibbia per giustificare le proprie azioni di guerra. Atteggiamenti bocciati duramente da Leone XIV
Il Pontefice dai modi gentili ha lanciato un duro monito contro chi si lascia accecare dal potere e dalla ricchezza e ha condannato tutte le forme di oppressione