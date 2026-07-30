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Vuoi una rosa?

Le storie di chi cerca di venderci una rosa
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1 min di lettura
July 29, 2026
Ogni sera, tra i tavoli di bar e ristoranti un ragazzo si avvicina ai tavoli con un mazzo di rose in mano: «Vuoi una rosa?». Abbiamo parlato con alcuni di loro, venditori originari del Bangladesh, e con Francesco Della Puppa, professore di Sociologia all'Università Ca' Foscari di Venezia, provando a ricostruire i percorsi migratori, la rete di intermediari a cui si appoggiano, le forme di sfruttamento, le speranze per il futuro. 

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