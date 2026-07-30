Vuoi una rosa?

Dal 7 ottobre 2023 l’occupazione israeliana è sempre più sanguinosa. Siamo stati in West Bank per raccontare le ragioni e la quotidianità di resta in Palestina

June 25, 2026 Ritorno al futuro a Sarajevo Ascolta

La storia di Ajna nata nel 2002, sei anni dopo la fine dell’assedio di Sarajevo. Eppure è un’orfana di guerra. Suo padre è morto quando aveva un anno per le conseguenze di una ferita nella guerra dei Balcani