Vita da rider
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Altri episodi
In Sierra Leone una pratica pensata per aiutare le donne provoca gravi incidenti domestici tra i bambini.
Un podcast per capire che cosa cambia con la riforma della giustizia e orientarsi tra le ragioni del Sì e del No.
Denigrare la politica è facile, ma il disinteresse civico è un rischio: papa Leone, Mattarella e Gentiloni richiamano i giovani a non essere “turisti della storia”, mentre Bergamini e Sensi discutono come ridare senso e slancio alla vita pubblica.
L'impegno della Fondazione Maire nel promuovere la transizione energetica attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni raccontato in un podcast.
Tre testimonianze da contesti di conflitto e fragilità. «I bambini che muoiono a Gaza, i profughi che scappano dall'Ucraina, le persone migranti che vivono per strada: tra loro si scorgono i volti che di solito si associano al presepe»