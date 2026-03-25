Vita da rider

Un podcast per capire che cosa cambia con la riforma della giustizia e orientarsi tra le ragioni del Sì e del No.

January 20, 2026 Disinteressarsi alla politica nel nostro tempo Ascolta

Denigrare la politica è facile, ma il disinteresse civico è un rischio: papa Leone, Mattarella e Gentiloni richiamano i giovani a non essere “turisti della storia”, mentre Bergamini e Sensi discutono come ridare senso e slancio alla vita pubblica.