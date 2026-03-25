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Vita da rider

Nel nuovo episodio di Dentro l’Avvenire, Cinzia Arena racconta lo sfruttamento dei rider con l’analisi di Roberta Turi.
1 min di lettura
March 25, 2026
I rider sono vittime di un sistema di caporalato digitale che li rende una delle categorie di lavoratori più sfruttati in assoluto nel nostro Paese.
Pedalano per chilometri per consegnare un pasto caldo e ricevere poco più di due euro senza che siano garantiti loro i diritti dei lavoratori. Cinzia Arena racconta la vita dei ciclofattorini, con l'analisi di Roberta Turi segretaria nazionale NIdiL CGIL, nel nuovo episodio di Dentro l'Avvenire, disponibile su Avvenire.it e su tutte le piattaforme di streaming.

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