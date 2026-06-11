Un'estate troppo lunga per non andare a scuola

L’ultima campanella è suonata e la scuola è finita in tutta Italia. Tre mesi di vacanze estive attendono circa nove milioni di studenti. Tre mesi di equilibrismo tra lavoro e cura dei figli attendono, invece, le loro famiglie. Per la maggior parte, resistere tra giugno e settembre è diventata un’impresa. Sempre più genitori non hanno nonni a cui affidare i ragazzi, i centri estivi privati rincarano di anno in anno e le opzioni gratuite latitano. Il Governo è corso ai ripari con il Piano estate, che però finanzia una minima parte degli istituti. L’Emilia-Romagna, per prima in Italia, ha deciso di anticipare l’apertura delle scuole al 31 agosto. Ma la maggior parte delle scuole non è adatta a sopportare le torride temperature estive e una riforma del calendario scolastico non è in cantiere.



Così, gli studenti rischiano di rimanere a casa per tre mesi, perdendo una buona parte degli apprendimenti acquisiti durante l’anno. E a pagarne le spese maggiori sono i ragazzi che provengono da un contesto socioeconomico svantaggiato o che hanno alle spalle un background migratorio. Per loro, anche la socialità è in pericolo e il rischio è quello di trascorrere un’estate davanti al cellulare. A queste condizioni, che fine fa l’educazione tra giugno e settembre?

Nel nuovo episodio di Dentro l'Avvenire, Andrea Ceredani ne parla con i dirigenti scolastici Barbara Oteri e Salvatore Giuliano. Un racconto della crisi che ogni estate colpisce scuole e famiglie, ma anche delle iniziative che permettono di "galleggiare" fino a settembre.