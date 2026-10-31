Ricordare chi non c’è più

Questo viaggio dentro i luoghi della memoria, i cimiteri, passa anche attraverso le cremazioni e i rituali laici ma soprattutto l'esperienza delle cabine del vento: un telefono senza fili scollegato da ogni rete che consente a chi resta di trovare le parole mai dette a chi non c’è più. In questo terzo episodio speciale di Dentro l'Avvenire, curato dal giornalista Enrico Lenzi e dedicato al nostro rapporto con la morte è intervenuto Riccardo Maccioni, giornalista e scrittore, autore del libro "Le cabine nel vento", edito da San Paolo.
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