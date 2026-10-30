Tutti i santi giorni

Oltre a sant'Agostino, il santo che più di tutti ha influenzato la formazione e il pensiero di papa Leone, ci sono anche altre figure di santità care a Prevost

Quali sono i santi più cari a Leone XIV? E che cosa raccontano della sua personalità? In vista di Ognissanti, LeoPop va alla scoperta delle figure che hanno segnato la vita di Prevost: da sant’Agostino a san Toribio de Mogrovejo, da san Martín de Porres a Óscar Romero. Ma anche dei santi che il Papa propone come modelli per il presente, come Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. Storie, aneddoti e curiosità per scoprire che cosa significa, per Leone XIV, essere santi oggi.