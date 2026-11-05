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Nonni in affitto

In questo episodio esploriamo l'esperienza di Prendi In Casa che fa incontrare anziani soli e giovani senza casa, creando una nuova alleanza intergenerazionale
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November 5, 2026
Oggi, circa il 10% delle famiglie italiane vive in condizioni di disagio abitativo, vivendo in immobili sovraffollati, insicuri o inadeguati. Dai dati diffusi da FederCasa, nel nostro paese, molte famiglie destinano più del 40% del proprio reddito alle spese abitative. Oltre alla ricerca i giovani e gli studenti universitari devono affrontare altri ostacoli: le garanzie richieste dai proprietari o le fideiussioni bancarie che i giovani fanno fatica a fornire, senza l’aiuto dei genitori.
Molti Comuni italiani stanno sperimentando approcci innovativi come il co-housing, l’housing sociale e gli alloggi pubblici. C’è però un'alternativa, un’iniziativa che sta diventando sempre più diffusa nelle città di Milano e Roma: vivere con un anziano. 
In questo episodio di Dentro l'Avvenire Carola Mariotti racconta l'esperienza di Prendi In Casa che si occupa di far incontrare anziani soli e giovani senza casa, unendo esigenze e creando una nuova alleanza intergenerazionale.   

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