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Perù, aspettando Papa Leone

Il Perù attende il ritorno di Leone XIV, missionario per oltre vent’anni nel Paese. Tra speranze e sfide, il racconto di Véronique Lecàros, che ha collaborato con il futuro Papa a Chiclayo
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November 4, 2026
Il Perù aspetta con emozione il ritorno di Robert Prevost, che nel Paese è stato missionario per più di 20 anni. Il pontefice ha scelto di visitarlo nel corso del suo imminente viaggio in America Latina, che lo porterà anche in Uruguay e Argentina.
Dalla capitale fino alle Ande e all’Amazzonia, sono tante le sfide su cui i peruviani sperano che Leone alzi la voce. Ce lo racconta Véronique Lecàros, direttrice del dipartimento di Teologia della Pontificia Università Cattolica di Lima, che con Prevost ha collaborato negli anni in cui era vescovo a Chiclayo. «Dove - ricorda - ha compiuto delle piccole rivoluzioni».
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto  

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