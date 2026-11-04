Perù, aspettando Papa Leone

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Altri episodi
Si può pregare per i defunti ovunque. Ma allora che senso ha visitare le loro tombe? È davvero inutile andare al cimitero? E cosa dice la Chiesa cattolica
In Uganda, Marta e Giorgio Scarpioni hanno dato vita al Villaggio della Gioia, un’esperienza missionaria francescana laica che coinvolge famiglie e volontari al servizio dei bambini e delle persone con disabilità
Come si calcola la loro retribuzione? Insomma, fare il prete conviene?
Alla vigilia delle elezioni, Israele fa i conti con il trauma del 7 ottobre e una società profondamente divisa. La scrittrice Manuela Dviri: «I giovani non conoscono la pace, ma spero in una svolta».
In questa puntata si racconta san Francesco missionario e il suo stile di annuncio evangelico, nell’800° anniversario della morte