Fatti per riflettere, ogni mattina con il direttore di "Avvenire", Marco Girardo. Tre storie ogni giorno per capire che succede nel mondo, vicino e lontano e farsi provocare dalla realtà

Medio Oriente, libri digitali scontati e Mondello: la seconda puntata di "Sassolini"

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Sassolini è la nuova striscia quotidiana del direttore di Avvenire, Marco Girardo, realizzata insieme a Chiara Placenti: tre storie ogni giorno per capire che succede nel mondo, vicino e lontano e farsi provocare dalla realtà anche là dove non la conosciamo.

Una selezione di fatti, personaggi, luoghi, esperienze tratti - ma non solo - dalla lettura dell’attualità che ogni giorno offre Avvenire, per provare a leggere quanto ci accade intorno con cura e originalità.

I Sassolini si possono ascoltare dal lunedì al venerdì in diretta alle 7,30 su Radio in Blu, nel cuore del programma condotto da Chiara Placenti, e poi dalle 8 diventano un podcast ascoltabile su avvenire.it e sulle principali piattaforme streaming.