Il colore dell'invasore

Se lo scoiattolo ha il pelo rosso oppure grigio non è solo una questione estetica: il perché lo ha scoperto lo zoologo Piero Genovesi

All'inizio della sua carriera, lo zoologo Piero Genovesi - che lavora all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) - si è trovato a lavorare su un progetto legato a una bella (si fa per dire...) scoperta: in Italia era apparso lo scoiattolo grigio.

Ben presto gli scienziati hanno capito che il nuovo arrivato, originario del continente americano, non si differenziava solo per il colore del pelo dal cugino che tradizionalmente abita nel nostro Paese e che ha il pelo rosso; lo scoiattolo grigio era a tutti gli effetti una specie aliena invasiva in grado non solo di infastidire ma addirittura di mettere a rischio la sopravvivenza del suo parente europeo.