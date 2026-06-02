<Podcast<Bella scoperta

Il colore dell'invasore

Se lo scoiattolo ha il pelo rosso oppure grigio non è solo una questione estetica: il perché lo ha scoperto lo zoologo Piero Genovesi
Google preferred source
1 min di lettura
June 2, 2026
All'inizio della sua carriera, lo zoologo Piero Genovesi - che lavora all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) - si è trovato a lavorare su un progetto legato a una bella (si fa per dire...) scoperta: in Italia era apparso lo scoiattolo grigio.
Ben presto gli scienziati hanno capito che il nuovo arrivato, originario del continente americano, non si differenziava solo per il colore del pelo dal cugino che tradizionalmente abita nel nostro Paese e che ha il pelo rosso; lo scoiattolo grigio era a tutti gli effetti una specie aliena invasiva in grado non solo di infastidire ma addirittura di mettere a rischio la sopravvivenza del suo parente europeo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google Discover Seguici anche su Google Discover di Avvenire

Altri episodi

Episodio 7
May 5, 2026

Il capodoglio invisibile

Nessuno aveva mai avvistato il capodoglio pigmeo nel Mar Mediterraneo: ci è riuscita la biologa molecolare Elena Valsecchi

April 7, 2026

L’uovo a righe e puntini

Gusci incisi di 60mila anni fa raccontano la nascita del pensiero umano: è il tema della sesta puntata di Bella scoperta con le archeologhe Enza Elena Spinapolice e Valentina Decembrini.

March 3, 2026

Un ragno di nome Elisa

Tommaso Fusco, dottorando a Roma Tre, studiando gli insetti di Pantalica ha notato una falsa formica: era in realtà un ragno mai visto prima, che ha deciso di chiamare Elisa. Perché?

Episodio 4
February 3, 2026

Gli abitanti dell’intestino

Maria Rescigno, docente all’Humanitas University di Milano, mostra che il microbiota intestinale influenza salute e umore.

Episodio 3
January 6, 2026

Le ossa delle milanesi

Una paleopatologa del Labanof, studiando scheletri femminili, ricostruisce la vita delle milanesi nel Medioevo.

Da altri Podcast