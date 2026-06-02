Il colore dell'invasore

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Altri episodi
Nessuno aveva mai avvistato il capodoglio pigmeo nel Mar Mediterraneo: ci è riuscita la biologa molecolare Elena Valsecchi
Gusci incisi di 60mila anni fa raccontano la nascita del pensiero umano: è il tema della sesta puntata di Bella scoperta con le archeologhe Enza Elena Spinapolice e Valentina Decembrini.
Tommaso Fusco, dottorando a Roma Tre, studiando gli insetti di Pantalica ha notato una falsa formica: era in realtà un ragno mai visto prima, che ha deciso di chiamare Elisa. Perché?
Maria Rescigno, docente all’Humanitas University di Milano, mostra che il microbiota intestinale influenza salute e umore.
Una paleopatologa del Labanof, studiando scheletri femminili, ricostruisce la vita delle milanesi nel Medioevo.