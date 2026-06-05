Il ragazzo che avrebbe accoltellato Gianluca Ibarra Silvera a fine maggio è un 19enne di origini peruviane

Per l'omicidio della stazione Certosa a Milano è stato fermato un 19enne

Per l'omicidio della stazione Certosa a Milano è stato fermato un 19enne

C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord del capoluogo lombardo.

Il fermato, secondo quando si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ha ipotizzato nei suoi confronti il reato di omicidio aggravato. Nel pomeriggio erano state effettuate dalla Squadra Mobile, su delega della Procura, una serie di perquisizioni nell'hinterland di Milano per individuare i responsabili dell'omicidio.

Gli agenti in particolare avevano perquisito 8 giovani alla ricerca di elementi per far luce sul delitto.