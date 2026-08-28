Padova, muore nei campi dopo essere rimasto incastrato in un macchinario
di Redazione
Un 59enne ha perso la vita a Tribiano durante la raccolta delle barbabietole. Nel Bolognese un'altra vittima sul lavoro: era un giardiniere che ha avuto un malore mentre stava lavorando alla pavimentazione di un'area verde
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August 28, 2026
A Tribano, nel Padovano, un 59enne è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo.
A Pianoro invece, nel Bolognese, un giardiniere di 46 anni è deceduto per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata in provincia di Bologna. Non si esclude che a causare il decesso siano state anche le temperature elevate. Nel pomeriggio di ieri l'uomo stava lavorando al ripristino della pavimentazione dell'area verde. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare il 46enne, dipendente di un'azienda di giardinaggio.
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