Operaio muore schiacciato in fabbrica all'Aquila

Da un primo accertamento l'operaio e' rimasto schiacciato dal materiale che stava spostando

Un operaio del quale al momento non si conoscono le generalità è morto questa mattina all'interno di uno stabilimento in cui si lavora alluminio all'Aquila. Da un primo accertamento l'operaio è rimasto schiacciato dal materiale che stava spostando. Sul posto gli operatori del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Dopo poco sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e personale ispettivo dell' Asl.