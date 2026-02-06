Operaio muore schiacciato da un furgone in Ogliastra

Un operaio è morto venerdì pomeriggio nelle campagne di Lanusei, in Ogliastra, schiacciato da un furgoncino. Salvatore Tegas stava lavorando in un terreno in località Maurusauru, ed è stato travolto da un camioncino che si è ribaltato, schiacciandolo. Soccorso dai colleghi, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Lanusei, dove è arrivato già privo di vita. La polizia del Commissariato di Lanusei sta indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.