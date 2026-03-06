Operaio muore schiacciato da pala meccanica

Tragedia sul lavoro in una cava di tufo a Riano, vicino Roma. Un operaio di 51 anni di origine romena, Dorel Ciobanu, è morto investito da una pala meccanica. L'uomo è stato schiacciato dalla pala meccanica in movimento mentre lasciava il luogo di lavoro al termine del proprio turno.

«Il nuovo incidente mortale nel settore delle costruzioni ci addolora e indigna - dichiara Nicola Capobianco, segretario generale Filca-Cisl Roma -. Siamo vicini ai familiari e ai colleghi della vittima e ribadiamo la nostra pressante richiesta a tutti i soggetti coinvolti di impegnarsi al massimo per mettere in campo tutte le misure per la sicurezza sul lavoro. Noi come sindacato continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità», aggiunge il sindacalista. Il 51enne è la 152esima vittima in un cantiere di Roma e provincia dal 1° gennaio del 2003 ad oggi, la 42esima vittima romena su un totale di 58 operai stranieri.

Intanto, l'Inail ha reso noto i dati degli infortuni registrati a gennaio 2026 e confrontati con quelli dello stesso mese dell'anno scorso. «Le denunce di infortunio, comprese quelle relative a studenti, pervenute complessivamente all’Inail nel mese di gennaio 2026 sono state 41.905, in aumento dello 0,3% rispetto alle 41.800 di gennaio 2025 - si legge in una nota dell'Istituto -. I casi mortali denunciati sono stati rispettivamente 34 contro 60 (-43,3%)».