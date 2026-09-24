Operaio morto al Colosseo, ci sono sette indagati

Ci sono i primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. In base a quanto si apprende gli indagati sarebbero sette e l'accusa contro di loro sarebbe quella di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì. Il monumento riaprirà probabilmente sabato, dopo tre giorni di lutto