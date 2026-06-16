Nuovi raid russi sulla città di Kharkiv: ci sono 8 feriti
di Redazione
Tra le persone soccorse anche una bambina di 4 anni, secondo i media ucraini. Gli attacchi arrivano dopo quelli del 15 giugno, che hanno causato 10 vittime nel Paese
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June 16, 2026
Otto persone sono state ferite durante la notte a Balakliya, nella regione ucraina di Kharkiv, per un attacco russo con droni che avrebbe colpito quattro edifici residenziali. Lo riportano i media ucraini. Tra i feriti ci sarebbero una bambina di 4 anni e un ragazzo di 13. L'attacco è arrivato il giorno dopo i pesanti raid russi del 15 giugno che hanno ucciso 10 persone in tutto il Paese e colpito la cattedrale della Dormizione del monastero di Kyiv-Pechersk Lavra.
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