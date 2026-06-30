Una nave Ong è stata fermata a Lampedusa dopo aver salvato 17 migranti

Trotamar III, giunta al porto dell'isola nella notte, è stata sottoposta a fermo amministrativo per non aver allertato il centro di coordinamento del soccorso marittimo libico, nella cui area è avvenuto il salvataggio

Diciassette migranti provenienti da Egitto, Eritrea, Siria, Somalia e Yemen sono arrivati nella notte a Lampedusa. Il gruppo, partito da Zuara in Libia, viaggiava su un barchino di 6 metri ed é stato trasferito all'hotspot di contrada Imbriacola dove al momento si trovano 204 ospiti, di cui 40 già sottoposti a screening secondo le nuove direttive del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.

La nave Ong Trotamar III, giunta al porto nella notte con a bordo i 17 migranti, é stata sottoposta a fermo amministrativo in applicazione del decreto Piantedosi: a disporlo la Capitaneria di porto. L'imbarcazione, battente bandiera tedesca, ieri mattina ha soccorso il gruppo e ne ha dato comunicazione all'Italia e a Malta, senza però allertare il centro di coordinamento del soccorso marittimo libico, nella cui area é avvenuto il salvataggio.