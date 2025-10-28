Naufragio al largo della Libia, 18 morti

Diciotto migranti sono morti al largo della costa libica a causa del naufragio della barca di legno su cui viaggiavano. Lo ha reso noto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) in un comunicato. Altre 64 persone sono state soccorse e portate a riva. L'imbarcazione, salpata dal porto di Al Zawiya, è affondata a causa del mare grosso. Tra i sopravvissuti ci sono migranti provenienti da Sudan, Bangladesh, Pakistan e Somalia, mentre le nazionalità delle vittime non sono state rese note. «Quest'ultimo naufragio ci ricorda ancora una volta i gravi pericoli cui sono esposti quanti intraprendono pericolosi viaggi in mare in cerca di sicurezza e opportunità», ha dichiarato l'Oim. Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, la rotta del Mediterraneo centrale rimane uno dei corridoi migratori più pericolosi al mondo, con 1.046 morti e scomparsi accertati dall'inizio del 2025, 527 dei quali al largo delle coste libiche.