MSF lascia Haiti, ospedali evacuati a Cité Soleil

Una nuova escalation di violenza ad Haiti, con scontri tra bande armate nella capitale Port-au-Prince, ha costretto all'evacuazione degli ospedali del quartiere di Cité Soleil.

Medici senza frontiere (Msf) ha annunciato la sospensione delle proprie attività, dopo che centinaia di residenti si erano rifugiati nella struttura sanitaria dell'organizzazione. Un agente di sicurezza di Msf è rimasto ferito da un proiettile vagante all'interno dell'ospedale.

Anche l'Hôpital Fontaine ha evacuato neonati e pazienti dalla terapia intensiva. Secondo Msf nell'area non è rimasto aperto alcun ospedale, mentre i bisogni medici crescono "in modo esponenziale". Gli scontri coinvolgono fazioni criminali un tempo alleate nella coalizione Viv Ansanm, guidata da Jimmy 'Barbecue' Chérizier.

Le Nazioni Unite stimano che nelle ultime settimane migliaia di persone siano state costrette a lasciare le proprie case.