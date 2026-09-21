Morti sul lavoro, due vittime in provincia di Parma e di Potenza

Un operaio è morto a causa di un forte trauma da schiacciamento in Emilia, mentre in Basilicata a perdere la vita è stato un uomo impegnato in un cantiere

Un operaio di 51 anni è morto sul sul lavoro a Polesine, nella bassa Parmense, intorno alle 8.30. Si trovava al lavoro in una cava di sabbia in Strada Argine Maestro del Po quando, per cause da chiarire, si è ferito mentre era impegnato accanto ad un macchinario, sembra una tramoggia.

Da subito le condizioni dell'uomo sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento: a nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118, i medici hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della Medicina del lavoro dell'Ausl di Parma.

Dramma sul lavoro anche nel Potentino, dove un uomo è morto era impegnato in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo. «Siamo affranti - ha dichiarato il segretario generale della Filca Cisl Basilicata, Angelo Casorelli - per la tragica scomparsa dell'operaio che era un nostro iscritto storico e che lascia la moglie e due figli. Questa tragedia costituisce un monito a profondere ogni sforzo ulteriore affinché il lavoro sia non solo dignitoso ma soprattutto sicuro, scongiurando la perversa spirale della precarietà. Resta ancora tantissimo da fare».