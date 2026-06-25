Morti in un incidente un sacerdote 37enne e un animatore 16enne

Tragedia questa mattina lungo la Pedemontana Veneta, all’altezza della galleria di Malo. Un sacerdote salesiano di 37 anni, Francesco Andreoli, e un animatore parrocchiale di 16 anni che era con lui in auto sono morti in un incidente stradale. I due stavano precedendo un pullman di ragazzi del Grest di Schio (Vicenza) diretti a Gardaland per una giornata di svago. L'incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote a un camion in galleria. Dopo aver fermato l’auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto, il cui conducente è rimasto solo leggermente ferito. «Ci sono momenti in cui non esistono parole giuste: solo il silenzio, la vicinanza e il dolore condiviso» ha detto il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Commozione e dolore in tutta la diocesi.