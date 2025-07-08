Il premier israeliano Netanyahu durante un incontro con i vertici militari - Ansa

1) ﻿Il dispiegamento militare

Secondo fonti militari il piano prevede il dispiegamento di 4 o 5 divisioni delle Forze di difesa israeliane. Ogni divisione conta tra i 5 mila e 20 mila uomini. Dunque potrebbero essere schierati fino a 100mila uomini per controllare il perimetro della Striscia (poco più di 70 chilometri) e le aree dove verranno concentrati gli sfollati. In preventivo anche perdite più elevate.



2) I tempi

Secondo le bozze trapelate il piano di Netanyahu prevede un periodo di quattro mesi entroi quali raggiungere il pieno controllo della Striscia. Molto dipenderà dall’effettiva resistenza di Hamas che all’inizio del conflitto poteva contare su circa 35 mila uomini e quasi 700 giorni dopo è accreditata di 20mila combattenti, molti dei quali arruolati negli ultimi mesi.

3) Il campo profughi

Con il concorso degli Stati Uniti, Israele intende stabilire una sorta di “metropoli umanitaria” nel Sud, dove si trova attualmente circa un milione di persone e dove verrebbe spinto un altro milione di sfollati da spingere poi ad accettare il trasferimento in altri Paesi.

4) Amministrazione civile

Uno dei punti più controversi riguarda la futura amministrazione di Gaza. Tentando di scongiurare i malumori interni e quelli internazionali, Netanyahu ha parlato di una “entità civile”, che dovrebbe gestire Gaza fino a quando non verrà stabilito il futuro della Striscia. Non è chiaro a chi verrebbe affidata questa gestione, ma si parla anche di “agenzie” private

