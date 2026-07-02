Monaco, la sospettata per l'attentato sarebbe una donna ucraina

La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania, secondo fonti che hanno riferito la notizia a Bfm Tv. La donna è stata localizzata in un Paese europeo che non è né Monaco né la Francia.

Una cooperazione internazionale a livello di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le stesse fonti, nel confermare che ad essere in fuga è una donna, hanno precisato anche che «si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo».

Secondo una nota interna della polizia monegasca, la donna potrebbe travestirsi in modo da apparire uomo ed è probabilmente quello che aveva fatto per compiere l'attentato. Stando alla ricostruzione degli investigatori, il giorno dell'attacco la sospetta avrebbe compiuto diversi sopralluoghi nella zona di place des Moulins.

Poco prima delle 21 avrebbe individuato una famiglia ucraina, l'avrebbe seguita e poi preceduta fino all'ingresso del loro palazzo. La donna avrebbe quindi salito i tre gradini davanti all'edificio e depositato uno zaino-bomba, allontanandosi subito dopo. Le telecamere potrebbero averla ripresa mentre lascia il pacco-bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev.