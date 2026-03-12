<

«Missili su Gerusalemme, poco lontano dalla Chiesa del Santo Sepolcro»

di Redazione
La notizia diffusa dal ministero degli Esteri
1 min di lettura
March 12, 2026
Un fermo immagine tratto dal video postato dal ministero degli Esteri israeliano su X, mostra il luogo colpito dagli ordini che "Il regime iraniano sta lanciando su Gerusalemme» / X ISRAEL MFA
«Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme, uno di questi ha colpito a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal Muro del Pianto, dalla Moschea di Al-Aqsa e dalla Chiesa del Santo Sepolcro». Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano postando il video del luogo colpito dall'ordigno iraniano. «Proteggere le vite e la sicurezza dei fedeli viene prima di tutto. Ecco perché la preghiera in tutti i luoghi sacri è stata temporaneamente sospesa», aggiunge il messaggio.
 

