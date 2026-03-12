Milano, donna in arresto cardiocircolatorio salvata da manovra salvavita di una studentessa
Il fatto è avvenuto a bordo di un autobus: la ragazza ha iniziato il massaggio cardiaco, mantenendo attive le funzioni vitali fino all'arrivo dei soccorsi. L'elogio dell'Università politecnica delle Marche a cui la giovane è iscritta
March 12, 2026
Una studentessa dell'Università politecnica delle Marche ha contribuito in maniera determinante a salvare la vita di una donna colpita da arresto cardio-circolatorio mentre viaggiava in autobus a Milano.
Protagonista del salvataggio Elena Grassi, che frequenta il terzo anno del Corso di Laurea Univpm in "Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia". Riconosciuta la gravità della situazione, la studentessa ha messo in pratica le manovre salvavita apprese durante il corso "Blsd - Basic Life Support Defibrillation", offerto a tutti gli studenti di Medicina: ha iniziato subito il massaggio cardiaco, mantenendo attive le funzioni vitali della paziente fino all'arrivo dei soccorsi avanzati.
«Il tempestivo intervento della studentessa - ha sottolineato l'ateneo in una nota - rappresenta un esempio di responsabilità civica e, oltre ad essere stato un atto di coraggio individuale, dimostra concretamente come la formazione universitaria nel campo dell'emergenza sanitaria possa salvare vite».
