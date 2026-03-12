Milano, donna in arresto cardiocircolatorio salvata da manovra salvavita di una studentessa

Il fatto è avvenuto a bordo di un autobus: la ragazza ha iniziato il massaggio cardiaco, mantenendo attive le funzioni vitali fino all'arrivo dei soccorsi. L'elogio dell'Università politecnica delle Marche a cui la giovane è iscritta