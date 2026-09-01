Migranti, soccorse diverse barche al largo della Spagna: in salvo 147 persone

Le operazioni sono state coordinate dalla Guardia Civil e dal Soccorso Marittimo

La Guardia Civil e il Soccorso Marittimo hanno soccorso 105 migranti da quattro imbarcazioni diverse nel pomeriggio di lunedì. Un'imbarcazione è arrivata a Cabrera, altre due nei pressi dell'isola e una a sud di Formentera. Questi salvataggi si aggiungono ad altri due arrivati in precedenza nella giornata, portando il numero totale di migranti soccorsi a 147.

L'imbarcazione, situata a 4 chilometri a sud di Formentera, è stata soccorsa alle 15.13 di lunedì, con a bordo 22 persone di origine nordafricana, secondo quanto riportato dalla delegazione del governo nelle isole Baleari. Alle 18.14, 29 persone di origine subsahariana sono state soccorse a 21 chilometri a sud di Cabrera dal Soccorso Marittimo e dalla Guardia Civil, con agenti dell'Unità di sicurezza cittadina (USECIC) del Comando e delle stazioni di Felanitx e Santanyì.