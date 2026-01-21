Migranti, Oim: almeno 75 morti in mare da inizio anno
La rotta del Mediterraneo, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, resta la più letale per i flussi migratori
January 21, 2026
Almeno 75 migranti sono morti lungo le rotte del Mediterraneo in questo scorcio iniziale del 2026: 32 nel Mediterraneo centrale, 28 nel Mediterraneo occidentale, 15 nel Mediterraneo orientale. Lo afferma l'Oim. «È necessario un intervento urgente per impedire ancora morti», afferma l'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
