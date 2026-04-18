Mestre, un insegnante taglia una ciocca di capelli a due studentesse di terza media

L'episodio è stato raccontato dal "Gazzettino". I genitori degli alunni hanno protestato, la scuola ha avviato un'indagine interna. Il prof: ho esagerato, ma volevo farmi capire meglio

Due studentesse di una scuola media di Mestre si sono vista tagliare una ciocca di capelli con la forbice da una professoressa, in aula, dopo aver chiesto spiegazioni su come svolgere un riassunto. L'episodio, riferito oggi da "Il Gazzettino", è avvenuto in una classe terza della scuola "Bellini".

L'insegnante, di mezza età, era arrivata in quella classe una ventina di giorni fa, con incarico di supplenza fino alla fine dell'anno scolastico. I genitori degli alunni hanno protestato e la scuola ha avviato un'indagine interna sull'accaduto, per poi adottare i provvedimenti conseguenti.

L'episodio è avvenuto in orario di lezione, davanti a tutti gli studenti, come reazione ad una domanda sulla lunghezza del compito richiesto dalla docente. L'insegnante avrebbe confermato la dinamica dell'episodio affermando di aver semplicemente «esagerato», ma di aver agito «per farsi comprendere meglio». Precedenti simili si sono verificati a Roma: uno nel 2022, quando un docente di un istituto superiore tagliò una ciocca di capelli a una studentessa durante una discussione sulle proteste in Iran, l'altro nel 2020, quando venne tagliato in classe il ciuffo di un alunno delle medie.