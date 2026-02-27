Meloni su Mps: «Il ruolo del Governo è concluso»

Il ruolo del governo italiano nella banca Montepaschi di Siena è terminato (e non tornerà). A dirlo è direttamente la premier Giorgia Meloni. Per la leader di FdI, Mps è stato «uno di quei dossier complessi che abbiamo ereditato e che abbiamo gestito con successo» e ora l'istituto di credito ora è «un'istituzione solida».

Lo Stato detiene circa il 4,9% del capitale, una quota che «non ci dà la possibilità di esercitare influenza sulla governance», ha proseguito Meloni. Netto il giudizio anche sulle prospettive future: «Il ruolo del governo è terminato» e ancora «non parteciperemo alle nomine dei nuovi organismi di amministrazione e di controllo». Alla domanda su quale ruolo si auspica per Generali che ha in pancia miliardi di risparmio degli italiani, Meloni ha ribadito l'importanza strategica del risparmio degli italiani. Pur escludendo «vincoli impropri» o limiti alla gestione di qualsiasi società che detiene risparmi italiani, Meloni ha affermato che il ruolo del governo è quello di capire la strategia che ha chi gestisce queste risorse e l'auspicio è che queste risorse vengano destinate a rafforzare l'economia. «È importante che quelle risorse possano essere investite per contribuire a rafforzare l'economia italiana, in un circolo virtuoso che è positivo per tutti».



