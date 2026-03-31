Meloni riferirà alla Camera il 9 aprile sull'azione di governo

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferità sull'azione di governo in Parlamento giovedì 9 aprile alle ore 9 alla Camera e lo stesso giorno alle 12 in Senato, «per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum». La premier intende «illustrare i provvedimenti su cui l'esecutivo è quotidianamente impegnato e su cui continua a lavorare». Poco prima era stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento a comunicare che «il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dato la sua disponibilità a riferire in Parlamento per illustrare l'azione di governo», aveva anticipato Luca Ciriani. «Ho informato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che il premier potrebbe essere in Parlamento nel corso della prossima settimana», aggiunge.