La premier ha invitato ministri, alte cariche e leader dell'opposizione alla Messa di venerdì a Roma

Meloni: «Crans-Montana, tragedia che ha colpito tutti»

«Le immagini dell'arrivo in Italia delle vittime della tragedia di Crans-Montana hanno colpito profondamente tutti noi. In questo momento di grande dolore desidero esprimere ancora una volta il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, che con dignità e forza stanno affrontando un momento devastante. A voi va la nostra più sincera vicinanza». Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.

La premier ha anche invitato ministri, alte cariche e leader dell'opposizione a un momento di «unità nazionale» con una Messa che si terrà venerdì pomeriggio nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo nel cuore della Capitale.