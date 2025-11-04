Mediterranea sbarca i migranti e riceve una diffida

«Alle 16:30 di oggi (martedì, ndr) la nave Mediterranea è entrata e ha ormeggiato alla banchina Sciangula di Porto Empedocle - informa la Ong Mediterranea Saving Humans - A tre ore dall’arrivo, alle 19:35, si sono appena concluse le operazioni di sbarco di tutte e 92 le persone soccorse a bordo. Nel frattempo, intorno alle ore 18, è stata notificata una “diffida” da parte della Capitaneria di Porto Empedocle che intimava a nave Mediterranea “successivamente allo sbarco dei soli minori, di riprendere la navigazione senza ritardo con i restanti migranti a bordo verso il POS originariamente assegnato e individuato nel porto di Livorno.”»

Il porto assegnato per lo sbarco dalle autorità italiane era quello di Livorno, ma la nave ha fatto rotta verso la Sicilia per poter inizialmente sbarcare i minori (31 quelli presenti a bordo) e una donna incinta. "La procura dei minori di Palermo aveva chiesto al ministero di competenza di poter fare sbarcare solo i minorenni - spiega la Ong -. Ci è stata notificata una diffida da parte della capitaneria di Porto Empedocle che intimava alla nave Mediterranea, successivamente allo sbarco dei soli minori, di riprendere la navigazione senza ritardo, con i restanti migranti a bordo, verso Livorno. Siamo di fronte a un atteggiamento assurdo - continua -: da una parte sono state evidentemente riconosciute le condizioni di vulnerabilità fisiche e mentali che non avrebbero consentito ai naufraghi di affrontare altri tre giorni di navigazione. Dall'altra - sottolinea la ong - con questa diffida le autorità minacciano ingiustificate ritorsioni contro Mediterranea, colpevole solo di aver adempiuto al proprio dovere".