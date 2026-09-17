Maxi frode nel settore del riso biologico: sequestri per 10 milioni di euro

Maxi frode in commercio nel settore della coltivazione del riso biologico. A scoprirla sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Pavia che, su delega della procura locale, hanno eseguito a carico di una serie di imprenditori agricoli della provincia un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sino a concorrenza della somma di oltre 10 milioni di euro, ritenuto profitto dei reati di frode nell'esercizio del commercio e di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Si tratta dell'esito di una complessa inchiesta volta a contrastare condotte che avrebbero danneggiato sia i consumatori - che, a fronte di una maggiore spesa, non hanno ottenuto un prodotto di qualita' "bio" - sia la filiera risicola delle coltivazioni biologiche e gli altri operatori del settore.