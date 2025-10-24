Mattarella, l'impegno dell'Italia nell'Onu asse della politica estera

Onu asse portante della politica estera italiana. «L'impegno italiano nelle Nazioni Unite è asse portante della politica estera del nostro Paese». Perciò credere e investire nelle Nazioni Unite implica «agire per trasformare in azioni concrete il principio della solidarietà internazionale e di un ordine mondiale basato sul rispetto delle regole - sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'ottantesima Giornata delle Nazioni Unite -Significa promuovere una logica di collaborazione e rispetto fra gli Stati, alternativa a quella della sopraffazione. Convincimenti che appaiono oggi tanto più fondati e decisivi a fronte di impellenti sfide globali e dell'allarmante diffusione di conflitti armati». Un messaggio chiaro per chi, a cominciare dal presidente Usa Donald Trump in questo periodo non risparmia di metterlo in discussione. Inoltre per Mattarella «l'Onu non è un superfluo orpello diplomatico o foro di dibattito fine a sé stesso: da esso dipendono le sorti di una Comunità degli Stati pacificata e cooperativa».

Il capo dello Stato ricorda poi come l’ottantesimo anniversario dalla istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite consente di «riaffermare il fermo sostegno dell’Italia al multilateralismo, di cui l’Onu, organizzazione internazionale a vocazione universale, costituisce il pilastro fondamentale. A ottanta anni dalla sua entrata in vigore, è irrinunciabile sottolineare i valori portanti della Carta delle Nazioni Unite - articolati nei tre pilastri della pace, dello sviluppo e della tutela dei diritti umani - e riaffermare il dovere di promuoverli giorno dopo giorno, a sostegno della dignità di ogni popolo e di ogni persona».