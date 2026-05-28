Mattarella ha firmato i decreti per 25 nuovi Cavalieri del lavoro

La nomina su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida,

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 nuovi Cavalieri del lavoro.

Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della regione di provenienza: Andronaco Vincenzo, Terziario Commercio prodotti alimentari - Estero; Coin Roberto, Artigianato Orafo - Veneto; Cvetic Marina, Agricoltura Vitivinicola - Abruzzo; Da Ros Katia, Industria Prodotti refrigeranti - Veneto; D'amico Sabato, Industria Produzione alimentare - Campania; Delladio Lorenzo, Industria Abbigliamento sportivo - Trentino Alto Adige; Dogliani Matterino, Industria Costruzione infrastrutture - Piemonte; Fontana Giuseppe, Industria Metalmeccanica - Lombardia; Fontana Sergio, Industria Farmaceutica e cosmetica - Puglia; Girondi Giorgio, Industria Tecnologie di filtrazione - Veneto; Gozzi Antonio, Industria Siderurgica - Liguria; Gritti Gioconda, Terziario Ristorazione - Lombardia; Ibba Giangiacomo, Terziario Grande distribuzione - Sardegna; Invernizzi Ambrogio, Agricoltura Produzione lattiero casearia - Piemonte; Lastrucci Carlo, Industria Elettronica - Toscana; Marsiaj Giorgio, Industria Componenti auto e spazio - Piemonte; Moro Elisabetta, Industria Macchine dosatura - Veneto; Negro Giancarlo, Terziario Servizi informatici - Puglia; Pallini Micaela, Industria Distilleria - Lazio; Piraccini Bruno, Industria Ortofrutta - Emilia, Romagna; Ponti Giacomo, Industria Alimentare - Piemonte; Sorbini Alberto, Industria Produzione integratori alimentari - Lombardia; Trombetti Marco - Terziario Informatica - Lazio; Vitale Giuseppa, Terziario Commercio al dettaglio alimentare - Sicilia; Zucchi Patrizia - Industria Distribuzione energia, Emilia - Romagna.