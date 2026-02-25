Mantova, si toglie la vita prima di ricevere l'ordinanza di sfratto

A trovare l'uomo è stato l'ufficiale giudiziario che ha trovato la porta aperta: da tempo per la vittima era in corso una procedura per morosità

Si è tolto la vita, impiccandosi prima di ricevere l'ordinanza di sfratto dall'ufficiale giudiziario: è successo questa mattina a Casalmoro, nel Mantovano.

A trovare l'uomo, un 56enne originario di Leno, nel Bresciano, è stato lo stesso ufficiale giudiziario che, trovando la porta di casa aperta, è entrato.

L'ufficiale ha subito avvertito i carabinieri e i soccorsi. La persona deceduta era un operaio, separato e padre di due figlie che viveva da solo nell'appartamento di Casalmoro. Da tempo era in corso la procedura di sfratto per morosità; due tentativi andati a vuoto erano stati effettuati il 29 ottobre dello scorso anno e lo scorso 29 gennaio.