Maltempo, la Sicilia battuta dal ciclone Harry. Scuole chiuse

Il ciclone Harry si è abbattuto nella notte sulla Sicilia. L'isola è sferzata da vento e acqua, e in quasi tutte le province, eccetto Palermo, le scuole sono chiuse. Le condizioni meteorologiche più severe riguardano l'area etnea e quella dei Peloritani, indicati in rosso dalla Protezione civile, che ha invitato i sindaci, in qualità di autorità locali competenti, ad attuare le misure previste dai Piani comunali. Il Dipartimento ha fatto sapere, inoltre, di aver sospeso congedi e permessi per il personale e di aver attivato le organizzazioni di volontariato per «supportare, in tutte le verifiche necessarie, i presidi territoriali per le attività di assistenza alla popolazione».

Scuole chiuse per maltempo anche in Sardegna, in particolare a Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso. Durante la notte l'Asl 3 di Nuoro ha reso noto che tutte le prestazioni specialistiche nei 4 Distretti Socio Sanitari di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono sono sospese e che sarà cura dei direttori dei distretti riprogrammarle.

Codice giallo per forte vento anche in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità, a partire dalle ore 13 di oggi, che interesserà le pianure centro-settentrionale della regione: l'area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera. E' infatti prevista un'intensificazione dei flussi d'aria nord-orientale sulla Toscana, con venti di grecale in progressivo rinforzo. Quanto agli altri fenomeni, sono previste deboli piogge sui versanti orientali appenninici e temporaneamente tra isola d'Elba e basso Arcipelago, mentre dal pomeriggio di oggi potranno aversi nevicate, inizialmente oltre 1000-1200 metri e in calo, nella sera, fino a circa 500 metri su Alto Mugello e versanti orientali dell'Appennino in genere.