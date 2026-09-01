L'intelligence di Seul: possibile un vertice tra Usa e Corea del Nord
di Redazione
Secondo il National Intelligence Service, un incontro potrebbe tenersi «in qualsiasi momento». Intanto rumors danno sempre più vicina la designazione della figlia di Kim Jong-un come successore del padre
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September 1, 2026
Un vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord potrebbe tenersi «in qualsiasi momento», secondo la valutazione dell'intelligence sudcoreana, che ha rilevato possibili segnali di dialogo tra Pyongyang e Washington. Lo ha riferito Yonhap, la principale agenzia di stampa sudcoreana.
Il National Intelligence Service ha espresso questa valutazione in un briefing a porte chiuse. A riferirne sono stati i parlamentari Youn Kun-young, del Partito democratico al governo, e Yoo Yeong-ha, del principale partito d'opposizione People Power Party. Il National Intelligence Service ha riferito che la figlia del leader nordcoreano Kim Jong-un, Ju-ae, sembra peraltro trovarsi nella fase di designazione come suo successore.
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