L'intelligence di Seul: possibile un vertice tra Usa e Corea del Nord

Un vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord potrebbe tenersi «in qualsiasi momento», secondo la valutazione dell'intelligence sudcoreana, che ha rilevato possibili segnali di dialogo tra Pyongyang e Washington. Lo ha riferito Yonhap, la principale agenzia di stampa sudcoreana.

Il National Intelligence Service ha espresso questa valutazione in un briefing a porte chiuse. A riferirne sono stati i parlamentari Youn Kun-young, del Partito democratico al governo, e Yoo Yeong-ha, del principale partito d'opposizione People Power Party. Il National Intelligence Service ha riferito che la figlia del leader nordcoreano Kim Jong-un, Ju-ae, sembra peraltro trovarsi nella fase di designazione come suo successore.