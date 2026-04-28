La strage della scuola in Iran, le vittime sono 155

L'Iran ha diffuso un bilancio dettagliato delle vittime dell'attacco a una scuola iraniana, avvenuto il primo giorno della guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riportato dai media statali, 73 bambini e 47 bambine sono rimasti uccisi nell'attacco del 28 febbraio a una scuola elementare iraniana a Minab.

Sono rimasti uccisi anche 26 insegnanti, 7 genitori, un autista di scuolabus e un tecnico di farmacia della clinica adiacente alla scuola, ha riferito l'emittente pubblica Irib in un post su Telegram.

Questo porta il bilancio delle vittime a 155, anziche' agli oltre 175 riportati in precedenza. La scuola fu colpita da un missile da crociera Tomahawk statunitense a causa di un errore di puntamento, secondo i risultati preliminari di un'indagine militare statunitense riportati dal New York Times.