La nomina dell'ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov a consulente del ministero della Difesa italiano è «molto ridicola» e degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, non nuova ad attacchi contro l'Italia, a partire da quelli sferrati nei mesi scorsi contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«È simbolico - ha proseguito Zakharova - che l'innovazione in Italia sarà gestita da un uomo che, in una recente intervista, ha riconosciuto l'assoluta inefficacia del suo stesso dipartimento, dichiarando di ritenere che l'efficienza del sistema statale ucraino sia all'incirca del 5%. Questo - ha aggiunto - è un esempio perfetto di come gli occidentali utilizzano l'Ucraina e gli ucraini».