La premier Meloni incontrerà Marco Rubio a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, venerdì 8 maggio alle ore 11.30, incontrerà a Palazzo Chigi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio. È quanto si legge sull'agenda del Governo. Confermate, dunque, le voci delle ultime ore. «Penso di sì», aveva risposto la premier italiana a chi le chiedeva, a margine del vertice della Comunità Politica Europea a Erevan, se avrebbe incontrato il capo della diplomazia di Washington. Dopo l'incontro con la premier, Rubio avrà un bilaterale - fissato all'ora di pranzo a Villa Madama - con il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il giorno prima, sempre alle 11.30, il segretario di Stato degli Usa sarà ricevuto in Vaticano in udienza privata anche da papa Leone XIV.