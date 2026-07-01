La guerra in Ucraina ha provocato più di due milioni di morti, feriti e dispersi

La guerra in Ucraina ha provocato più di due milioni di vittime militari tra russi e ucraini — feriti, morti e dispersi — secondo uno studio pubblicato dal Center for Strategic and International Studies (Csis), un think tank statunitense. Mosca ha subito la quota maggiore delle perdite, con 400.000-450.000 morti su un totale stimato di 1,4 milioni di vittime tra le sue truppe dall'invasione dell'Ucraina, avvenuta più di quattro anni fa, spiega il Csis. Da parte sua, l'esercito ucraino ha subito la perdita di 125.000 militari. Inoltre, tra 525.000 e 625.000 dei suoi soldati sono rimasti feriti. Il numero di morti russi in Ucraina è più di quattro volte superiore al numero totale dei militari statunitensi morti in tutti i conflitti dalla Seconda guerra mondiale, e più di nove volte superiore al numero totale dei morti russi in tutti i conflitti nello stesso periodo.