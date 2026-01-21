La Francia ha chiesto un'esercitazione Nato in Groenlandia e si è detta pronta a contribuire. Lo ha annunciato l'Eliseo, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce la sua volontà di impadronirsi del territorio autonomo danese. "La Francia chiede un'esercitazione Nato in Groenlandia ed è pronta a contribuire", ha dichiarato la presidenza francese.

La mossa arriva dopo un’altra giornata di tensioni tra le due sponde dell’Atlantico. L'inquilino della Casa Bianca ha attaccato frontalmente Macron per il suo rifiuto ad entrare nel Board of Gaza. "Nessuno lo vuole perché lascerà l'incarico molto presto, va bene così", le parole alle quali il tycoon ha accompagnato la pubblicazione di un messaggio inviato da Macron nel quale l'inquilino dell'Eliseo esprimeva il suo disappunto per l'offensiva americana sulla Groenlandia e si diceva disponibile ad organizzare una riunione del G7 a Parigi con la partecipazione, tra gli altri, di danesi, siriani e russi. Ma Trump non si è fermato qui, tornando a brandire la sua arma preferita, quella dei dazi. Questa volta del 200%, tutti diretti contro due prodotti simbolo della Francia: il vino e lo champagne. La risposta di Parigi è arrivata a stretto giro. A Davos, Macron si è scagliato contro "le ambizioni imperiali" di The Donald, il suo "calpestare il diritto internazionale", il suo usare "l'inaccettabile leva dei dazi contro la sovranità".