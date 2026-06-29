La Corea del Sud investe 650 miliardi per lo sviluppo di data center per l'IA

La Corea del Sud investirà circa 650 miliardi di dollari nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del Paese nelle tecnologie avanzate. Lo riferisce il quotidiano economico sudcoreano Maeil Business.

Secondo il piano illustrato dal ministro della Scienza Bae Kyung-hoon, il governo punta a realizzare nuovi data center con una capacità aggiuntiva di 10 gigawatt entro il 2035, portando la capacità complessiva nazionale a 18,4 gigawatt.

L'obiettivo è la creazione di un nuovo polo per la produzione di semiconduttori nel sud-ovest del Paese grazie a investimenti privati per circa 518 miliardi di dollari. Secondo l'agenzia Yonhap, che ha citato il ministro dell'Industria Kim Jung-kwan, il progetto prevede la trasformazione delle regioni di Gwangju e Jeolla nel secondo grande distretto nazionale dei semiconduttori dopo quello dell'area di Seul.

Il piano include inoltre la costruzione di 4 impianti per la produzione di chip di memoria.