La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici verso il Mar del Giappone. Ad affermarlo la guardia costiera giapponese, citando il ministero della Difesa. Il capo di stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha invece rilevato un "proiettile" lanciato verso quello che Seul chiama il Mar Orientale. L'agenzia di stampa giapponese Jiji Press ha poi riferito che i due missili in questione sono atterrati al di fuori della “Zona economica esclusiva” del Paese, citando fonti del ministero della Difesa. Questo test è il secondo del mese per Pyongyang, dopo una salva di missili lanciata lo scorso 4 gennaio, poche ore prima che il leader sudcoreano si recasse in Cina per un vertice. Il test è stato effettuato il giorno dopo una visita di alto livello a Seul del numero tre del Pentagono, Elbridge Colby, che ha salutato la Corea del Sud come un "alleato modello".

La Corea del Nord ha intensificato significativamente i test missilistici negli ultimi anni. Gli analisti affermano che questa iniziativa mira a migliorare le capacità di attacco di precisione, a sfidare gli Stati Uniti e la Corea del Sud e a testare le armi prima di esportarle potenzialmente in Russia.

Pyongyang si appresta inoltre a tenere nelle prossime settimane un congresso storico del suo partito al governo, il primo in cinque anni. In vista di tale conclave, il leader Kim Jong-un ha ordinato l'"espansione" e la modernizzazione della produzione missilistica del Paese. Pyongyang si sta inoltre preparando a tenere un congresso del Partito dei Lavoratori di Corea al potere nelle prossime settimane, il primo in cinque anni. In previsione di questo incontro cruciale, il leader Kim Jong Un ha ordinato l'espansione e la modernizzazione della produzione missilistica del Paese.