Kiev, attacchi russi: 12 feriti. L'Ucraina: ucciso un generale di Mosca

Le forze ucraine specializzate in droni hanno ucciso un generale russo che era stato appena insignito del titolo di "Eroe della Russia". Il generale Anton Grunis è morto sabato nell'Ucraina orientale. «Il generale Grunis è stato eliminato il 12 settembre» ha confermato il comandante ucraino delle forze droni Robert Brovdi, aggiungendo che il generale è il settimo comandante militare russo ucciso dai suoi droni.

Nella notte intanto si sono registrate diverse potenti esplosioni a Kiev, mentre l'amministrazione militare della capitale ucraina lanciava un «allarme rosso. È stato dichiarato l'allarme aereo a Kiev a causa della minaccia di attacchi missilistici. Invitiamo i residenti a recarsi nei rifugi più vicini» ha comunicato l'amministrazione sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Ci sarebbero 12 feriti per le esplosioni. Secondo un primo rapporto del sindaco della capitale, Vitali Klitschko, un edificio residenziale e altre strutture sono stati colpiti dalla caduta di detriti provocata dai proiettili.

A Odessa, città sul Mar Nero anch'essa bersaglio frequente di bombardamenti, un edificio residenziale di 19 piani è stato danneggiato durante un «attacco notturno», ha reso noto l'amministrazione militare locale.